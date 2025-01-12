Muğla Açıklarında Tıbbi Tahliye: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris açıklarında rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 23:05
Muğla Açıklarında Tıbbi Tahliye: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında, ticari bir gemi ve bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan iki kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından sağlıklarına kavuşturuldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarındaki bir balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekibi tarafından başarılı bir şekilde tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, Marmaris açıklarındaki ticari gemide de bir kişinin sağlık durumu nedeniyle acil müdahale gerekti. Bu kişi de hızlıca tıbbi tahliye gerçekleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İki kişinin de tıbbi tahliyesi sonrası hastaneye sevk edilmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, sahil güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi büyük takdir topladı.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan...

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan...

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

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