Muğla Açıklarında Tıbbi Tahliye: 2 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri açıklarında meydana gelen olayda, teknede yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Marmaris ilçesi açıklarında bir özel teknede yaralanma ihbarı alındı.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirilen ekipler, yaralıyı tahliye etti.

Ayrıca, Bodrum ilçesi açıklarında da yine bir özel teknede rahatsızlanan diğer kişi için aynı tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Tahliye edilen her iki kişi, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında teknede yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.