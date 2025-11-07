Muğla AFAD'dan Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi

Muğla AFAD, Bodrum ve Milas gençlik merkezi personeline afet öncesi hazırlık, tahliye, ilk yardım ve toplumsal dayanışma konularında kapsamlı eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:08
Kamu personeline yönelik kapsamlı hazırlık ve müdahale eğitimi

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla AFAD ekipleri tarafından Bodrum Gençlik Merkezi ile Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Eğitimin temel amacı, kamu personelinin muhtemel afet durumlarında doğru davranış biçimlerini benimsemesini sağlamak oldu.

Eğitim programında afet öncesi hazırlık, güvenli tahliye ve gidişat prosedürleri, acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi, temel ilk yardım uygulamaları ve yaşam güvenliği konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

AFAD uzmanları, eğitim sonunda katılımcılara afet sırasında soğukkanlılıkla hareket etmenin, doğru bilgiye dayalı müdahalenin ve toplumsal dayanışmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

