DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Muğla AFAD, Yenice İlkokulu 2. Sınıflarına Afet Eğitimi Verdi

Yenice İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Muğla AFAD’ı ziyaret ederek deprem ve afet farkındalığı eğitimi aldı; arama kurtarma ekipmanları uygulamalı gösterildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:57
Muğla AFAD, Yenice İlkokulu 2. Sınıflarına Afet Eğitimi Verdi

Muğla AFAD, Yenice İlkokulu 2. Sınıflarına Afet Eğitimi Verdi

Ziyaret ve eğitim programı

Yenice İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen kapsamlı programda öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi verildi ve arama kurtarma çalışmalarının uygulamalı tanıtımı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ile uzman ekipler tarafından sunulan eğitimde, deprem ve diğer afet anlarında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri ve temel güvenlik kuralları, çocukların yaş seviyesine uygun ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Bu sayede öğrenciler, olası acil durumlarda nasıl hareket edeceklerini öğrenme fırsatı buldu.

Uygulamalı tanıtım ve hediyeler

Eğitimin bir bölümünde AFAD ekipleri, öğrencilerle arama kurtarma ekipmanlarını tanıttı; hangi ekipmanın hangi durumlarda kullanıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler bu anlatımları büyük bir merak ve ilgiyle takip etti.

Programın sonunda AFAD tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Afet farkındalığını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında küçük misafirlere anlamlı bir anı bırakmak amacıyla öğrencilere özel çantalar hediye edildi.

MİNİK KALPLER AFET BİLİNCİYLE DOLDU

MİNİK KALPLER AFET BİLİNCİYLE DOLDU

MİNİK KALPLER AFET BİLİNCİYLE DOLDU

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza
3
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
6
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama