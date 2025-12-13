Muğla AFAD, Yenice İlkokulu 2. Sınıflarına Afet Eğitimi Verdi

Ziyaret ve eğitim programı

Yenice İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen kapsamlı programda öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi verildi ve arama kurtarma çalışmalarının uygulamalı tanıtımı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ile uzman ekipler tarafından sunulan eğitimde, deprem ve diğer afet anlarında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri ve temel güvenlik kuralları, çocukların yaş seviyesine uygun ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Bu sayede öğrenciler, olası acil durumlarda nasıl hareket edeceklerini öğrenme fırsatı buldu.

Uygulamalı tanıtım ve hediyeler

Eğitimin bir bölümünde AFAD ekipleri, öğrencilerle arama kurtarma ekipmanlarını tanıttı; hangi ekipmanın hangi durumlarda kullanıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler bu anlatımları büyük bir merak ve ilgiyle takip etti.

Programın sonunda AFAD tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Afet farkındalığını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında küçük misafirlere anlamlı bir anı bırakmak amacıyla öğrencilere özel çantalar hediye edildi.

MİNİK KALPLER AFET BİLİNCİYLE DOLDU