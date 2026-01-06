Muğla Büyükşehir Çağrı Merkezi 2025'te taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2025'te gelen 295 bin 307 çağrıyı yanıtlayıp 45 bin 764 iş emri oluşturarak taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:35
Muğla Büyükşehir Çağrı Merkezi 2025'te taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı

Muğla Büyükşehir Çağrı Merkezi 2025'te taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı

7/24 hizmet veren merkez 295 bin 307 çağrıya yanıt verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların talep, istek ve bildirimlerini ilgili birimlere hızlı ve etkin biçimde iletebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Merkez, 444 48 01 numaralı hat üzerinden 2025 yılı boyunca toplam 295 bin 307 çağrıyı yanıtladı.

Aynı dönemde merkez 45 bin 764 iş emri oluşturarak iletilen taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı ve vatandaşlara anında geri dönüş sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne yalnızca Muğla'dan değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden de başvurular ulaşıyor. Talep, öneri ve bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor; süreç sistem üzerinden takip edilip vatandaşlara olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın talep ve bildirimlerine hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı şekilde yanıt verebilmek, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Çağrı Merkezimiz aracılığıyla iletilen her başvuru kayıt altına alınarak titizlikle takip ediliyor. Amacımız, Muğla’nın her noktasında yaşayan hemşehrilerimizin belediyemize kolayca ulaşabilmesini ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, çağrı merkezimizi sürekli geliştirerek vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 2025 YILINDA ÇAĞRI MERKEZİ TALEPLERİNİN YÜZDE 98’İNİ SONUÇLANDIRDI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 2025 YILINDA ÇAĞRI MERKEZİ TALEPLERİNİN YÜZDE 98’İNİ SONUÇLANDIRDI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 2025 YILINDA ÇAĞRI MERKEZİ TALEPLERİNİN YÜZDE 98’İNİ SONUÇLANDIRDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı
2
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
3
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
4
İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı
5
Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
7
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları