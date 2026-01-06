Muğla Büyükşehir Çağrı Merkezi 2025'te taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı

7/24 hizmet veren merkez 295 bin 307 çağrıya yanıt verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların talep, istek ve bildirimlerini ilgili birimlere hızlı ve etkin biçimde iletebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Merkez, 444 48 01 numaralı hat üzerinden 2025 yılı boyunca toplam 295 bin 307 çağrıyı yanıtladı.

Aynı dönemde merkez 45 bin 764 iş emri oluşturarak iletilen taleplerin yüzde 98’ini sonuçlandırdı ve vatandaşlara anında geri dönüş sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne yalnızca Muğla'dan değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden de başvurular ulaşıyor. Talep, öneri ve bildirimler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor; süreç sistem üzerinden takip edilip vatandaşlara olumlu veya olumsuz geri dönüş sağlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın talep ve bildirimlerine hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı şekilde yanıt verebilmek, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Çağrı Merkezimiz aracılığıyla iletilen her başvuru kayıt altına alınarak titizlikle takip ediliyor. Amacımız, Muğla’nın her noktasında yaşayan hemşehrilerimizin belediyemize kolayca ulaşabilmesini ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, çağrı merkezimizi sürekli geliştirerek vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

