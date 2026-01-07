Valiler Kararnamesi: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Görevde — Büyükkılıç'tan Anlamlı Mesaj

Valiler Kararnamesi Sonrası Kayseri'de İşbirliği

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Valiler Kararnamesi ile şehirdeki görevine devam edecek olmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç anlamlı bir mesaj yayımladı.

Büyükkılıç'tan birlik mesajı

Başkan Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte çekilmiş fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri paylaştı: "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da el ele, gönül gönüle kadim şehrimiz için Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz".

Paylaşım, Kayseri'de yerel yönetim ile valilik arasındaki uyum ve ortak çalışmanın sürdürüleceğine ilişkin güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

