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Muğla'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari H.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 15:44
Muğla'da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Muğla'da Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç.'nin Ören Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Operasyon Başarılı Oldu

Düzenlenen başarılı operasyon sonucu firari H.Ç. yakalandı. Jandarma ekipleri, gözaltına alınan H.Ç. hakkında gerekli işlemleri tamamladıktan sonra onu cezaevine teslim etti.

Bu yakalanma, uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

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