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Muğla'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla Milas'ta 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 19:24
Muğla'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, üç ayrı suçtan hakkında hapis cezası bulunan A.D.'nin (30) ilçede bulunduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürçamlar Mahallesi'nde operasyon düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. A.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...

Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

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