Muğla'da 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14 düzensiz göçmen, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, karadan ulaşımın olmadığı Oğlan Boğuldu Koyu'nda kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, bölgeden yardım talebi geldi.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Yardım çağrısının alınmasının ardından, Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, zor koşullar altında bulunan 5'i çocuk 14 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde bölgeden aldılar.

Düzensiz Göçmenler İl Göç İdaresi'ne Teslim Edildi

Kurtarılan göçmenler, detaylı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü