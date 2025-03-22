Muğla'da 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:06
Muğla'da 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14 düzensiz göçmen, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, karadan ulaşımın olmadığı Oğlan Boğuldu Koyu'nda kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, bölgeden yardım talebi geldi.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Yardım çağrısının alınmasının ardından, Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, zor koşullar altında bulunan 5'i çocuk 14 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde bölgeden aldılar.

Düzensiz Göçmenler İl Göç İdaresi'ne Teslim Edildi

Kurtarılan göçmenler, detaylı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu
2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi
3
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding ile Ortak Projeleri Görüştü
4
Konya'da Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı
5
San Sebastian'da Filistin İçin Büyük Gösteri: 'Soykırımı Durdurun'
6
Pakistan'da Gençlik Dayanışma İftarı Gerçekleşti
7
DMM, MASAK Raporu Değerlendirmesine Yanıt Verdi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!