Muğla'da 14 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakaladı

Fethiye'de Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.D. (52) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan kişilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, hükümlünün "Kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak kendini tanıtma" suretiyle dolandırıcılık suçlarından hüküm giydiği tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, T.D.'nin Kargı Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.