DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,3%
ALTIN
3.810,64 -0,02%
BITCOIN
3.132.114,56 -0,06%

Muğla'da 14 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dolandırıcılıktan 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:38
Muğla'da 14 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakaladı

Fethiye'de Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.D. (52) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan kişilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, hükümlünün "Kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak kendini tanıtma" suretiyle dolandırıcılık suçlarından hüküm giydiği tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, T.D.'nin Kargı Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!