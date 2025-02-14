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Muğla'da 164 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol yakalandı. Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:20
Muğla'da 164 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu

Muğla'nın ünlü turistik bölgeleri olan Marmaris ve Bodrum'da gerçekleştirilen operasyonlarla 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretimine karşı etkin önlemler almak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Şüphelilere Yönelik Adli İşlem Başlatıldı

Yapılan çalışmalarda, Marmaris ve Bodrum'da tespit edilen 7 şüphelinin ikametlerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki ve 1 anason aroması bulundu. Ele geçirilen bu ürünler, kaçak alkol satışını engellemeyi hedefleyen operasyonların bir parçası olarak kaydedildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason...

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason aroması ele geçirildi.

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