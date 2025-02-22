Muğla'da 200 Bin Turiste Uluslararası Sağlık Hizmeti Verildi

Muğla'da Uluslararası Sağlık Hizmeti Ağı Genişliyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentin uluslararası sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla son 3 yılda 200 bin 114 turiste sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Bu açıklama, Bodrum ilçesinde düzenlenen Sağlık Turizmi Forumu'nda yapıldı.

Eşsiz Doğa ve Modern Sağlık Altyapısı

Vali Akbıyık, Muğla'nın sadece doğal güzellikleriyle değil, sağlık turizmi alanındaki olanaklarıyla da dikkat çekmesi gerektiğini belirterek, "Masmavi kıyıları, yemyeşil ormanları ve termal kaynakları ile Muğla, şifa ve huzur merkezi olma yolunda önemli bir konumda" dedi.

Muğla'nın Sağlık Turizmi Potansiyeli

Akbıyık, sağlık turizminin yalnızca tedavi arayışıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve doğal deneyim taleplerini de içerdiğini vurguladı. Muğla'nın, tarihi tıbbi değerleriyle çağdaş sağlık hizmetlerini birleştirme fırsatına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık Turizmi Sayıları ve Hedefler

Muğla'da 110 sağlık kurumu sağlık turizmi yetki belgesine sahipken, son 3 yılda toplam 147 bin 868 turistin sağlık ihtiyaçlarına yönelik 52 bin 246 hizmet sunuldu. Ancak Akbıyık, Muğla'nın yaklaşık 3.7 milyon yabancı ve 7 milyon yerli turisti ağırladığını hatırlatarak, bu rakamların artırılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Turizmi Forumu Detayları

Vali Akbıyık'ın konuşmasının ardından düzenlenen forumda, sağlık sektöründen önemli isimler konuşmalar yaptı. Katılımcılar arasında Bodrum ve Milas kaymakamları, belediye başkanları ve sağlık kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Bodrum ilçesindeki bir otelde Sağlık Turizmi Forumu düzenlendi.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Bodrum ilçesindeki bir otelde Sağlık Turizmi Forumu düzenlendi.