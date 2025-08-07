DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Muğla'da 21 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:22
Muğla'da 21 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'da Firari Hükümlü Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Ş.G. isimli hükümlünün Karaçulha Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. İki farklı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan Ş.G., gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Düzenlenen operasyon sonrası yakalanan firari hükümlü, adliye işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi