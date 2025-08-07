Muğla'da 21 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'da Firari Hükümlü Operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.
Jandarma Ekiplerinin Başarılı Çalışması
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Ş.G. isimli hükümlünün Karaçulha Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. İki farklı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan Ş.G., gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Adli Süreç Başladı
Düzenlenen operasyon sonrası yakalanan firari hükümlü, adliye işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür operasyonların devam edeceğini açıkladı.
