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Muğla'da 286 Aday, İtfaiye Eri Olmak İçin Zorlu Parkurlarda Yarıştı

Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olabilmek için zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi. 25 yeni itfaiye eri alınacak.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:06
Muğla'da 286 Aday, İtfaiye Eri Olmak İçin Zorlu Parkurlarda Yarıştı

Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olabilme hayaliyle zorlu parkurlarda ter döktü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler, yangınlar ve trafik kazalarına profesyonel ekiplerle anında müdahale etme kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Belediye, yeni dönem için 25 itfaiye eri alımı yaparken, bu pozisyona başvuran adaylar arasında kadınlar da yer alıyor. İtfaiyeci olmak için yarışan adaylar, araç kullanma, koşu ve çeşitli parkurlardan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata tabi tutulacak.

Adayların zorlu parkurlarda gösterdiği mücadeleyi, aileleri ve yakınları da dikkatle takip etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yetkilendirme sürecinin temel amacının vatandaşlara en hızlı, en etkili ve en güvenli hizmeti sunmak olduğunu vurguladı.

Aras, "Can güvenliğini önceleyen bir anlayış ile hareket ediyoruz. Afetlere ve yangınlara karşı daha hazırlıklı, daha donanımlı bir itfaiye yapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, 25 yeni itfaiye memuru alımı için başlattığımız sınav süreci, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda gerçekleştirilmektedir." şeklinde konuştu.

Sınav ve mülakat sürecinin 26 Mayıs'ta tamamlanacağı bildirildi.

Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktü.Muğla Büyükşehir Belediyesi...

Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktü.Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 25 itfaiye erinin istihdam edileceği alımlara aralarına kadın adayların da bulunduğu 286 kişi başvurdu. İtfaiyeci olmak için başvuruda bulunan adaylar araç kullanma, koşu ve çeşitli parkurlardan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata tabi tutulacak.

Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktü.Muğla Büyükşehir Belediyesi...

Muğla'da 286 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktü.Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 25 itfaiye erinin istihdam edileceği alımlara aralarına kadın adayların da bulunduğu 286 kişi başvurdu. İtfaiyeci olmak için başvuruda bulunan adaylar araç kullanma, koşu ve çeşitli parkurlardan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata tabi tutulacak.

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