Muğla'da 30 Ağustos: Deniz Kuvvetleri Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları halka açıldı.

Marmaris

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan kılıç sınıfı hücumbot TCG İmbat'a ziyaretçiler saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı. Ziyaretçiler gemiyi askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı.

Yat Limanı - TCSG-310

Sahil Güvenlik Güney Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 botu, Yat Limanı İskelesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bodrum

Bodrum Limanı'nda bağlı bulunan Sahil Güvenlik TCSG-106 botu da halkın ziyaretine sunuldu; vatandaşlar botu gezdi ve personelden bilgi aldı.

Fethiye

Fethiye limanında yer alan Sahil Güvenlik TCSG-911 botu, vatandaşları ağırlıyor. Ziyaretler sırasında çocuklar da askeri personel eşliğinde botları gezdi.

Vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de botları ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı. Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak.