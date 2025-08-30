DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

Muğla'da 30 Ağustos: Deniz Kuvvetleri Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 30 Ağustos'ta TCG İmbat ve Sahil Güvenlik botları halka açıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:00
Muğla'da 30 Ağustos: Deniz Kuvvetleri Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı

Muğla'da 30 Ağustos: Deniz Kuvvetleri Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları halka açıldı.

Marmaris

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan kılıç sınıfı hücumbot TCG İmbat'a ziyaretçiler saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı. Ziyaretçiler gemiyi askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı.

Yat Limanı - TCSG-310

Sahil Güvenlik Güney Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 botu, Yat Limanı İskelesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bodrum

Bodrum Limanı'nda bağlı bulunan Sahil Güvenlik TCSG-106 botu da halkın ziyaretine sunuldu; vatandaşlar botu gezdi ve personelden bilgi aldı.

Fethiye

Fethiye limanında yer alan Sahil Güvenlik TCSG-911 botu, vatandaşları ağırlıyor. Ziyaretler sırasında çocuklar da askeri personel eşliğinde botları gezdi.

Vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de botları ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezip bilgi aldı. Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta