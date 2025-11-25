Muğla'da 300 Yıllık "Oyuk Baba Ereni" Türbesi Kaçak Kazıyla Tahrip Edildi

Yatağan Doğan Köyü'nde antik alan tahribatı

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Doğan Köyü Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip olan Oyuk Baba Ereni türbesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçak kazı yapılarak tahrip edildi.

Söz konusu yapı, antik dönemde Elanay veya Erekçi Köyü olarak bilinen alanda yer alıyor. Bölgedeki incelemelerde bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, mezarlara yönelik define arayışlarının hem tarihe hem de inanç değerlerine saygısızlık olduğunu vurguladı.

Oğuz şöyle dedi: "Bulunduğumuz yer antik dönemde Elanay ve Erekçi köyü olarak bilinen bir alan. Arkamızda görmüş olduğumuz yapı, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan Oyuk Baba Ereni mekanıdır. Maalesef buraya zaman zaman gelip para aramışlar. Ancak bilinmelidir ki, özellikle bu tip mezarlarda para olma şansı yoktur. Bu, tamamen yanlış bilgiyle yapılmış bir kazıdır"

Oğuz, yapının daha önceki onarımlarına da dikkat çekerek, "Burası 50 yıl önce restore edilmişti ancak çok düzgün bir restorasyon değildi, aslından çok uzak bir şekilde yapılmıştı. Şu anki tahribatla birlikte durum daha da kötüleşti. Muhtarımız konuyu ilgili kurumlara bildirdi. Buranın bir an önce kapatılması ve aslında uygun şekilde, profesyonelce restore edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Köy muhtarlığı ve yetkililer, tahrip edilen alanın koruma altına alınması için harekete geçti. Uzmanlar, türbenin aslına uygun restore edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

