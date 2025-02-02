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Muğla'da 503 Otel Denetlendi, 95'inde Eksiklik Tespit Edildi

Muğla'da yapılan denetimlerde 503 otel ve tesis incelendi, 95'i eksikleri nedeniyle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:41
Muğla'da 503 Otel Denetlendi, 95'inde Eksiklik Tespit Edildi

Muğla'da Otel Denetimleri Sonuç Verdi

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 503 otel ve tesis incelendi. Bu denetimlerin sonucunda, 95 otel ve tesis, eksikliklerini giderene kadar kapatıldı.

Denetimler Devam Ediyor

Valilikten alınan bilgilere göre, denetimlerin kapsamı oldukça genişti. 503 otel ve tesisin yerinde yapılan incelemede, 392'sinin işlemleri ise hâlâ devam etmekte. Valilik, bu sürecin güvenli turizm hedefleri doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplamda 36 tesis ve 70 yapının da denetimi tamamlandı. Bu denetimlerin, tüm kurum ve kuruluşların işbirliği sayesinde devam edeceği vurgulanmakta.

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin...

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 95'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı. İl genelindeki turizm ve kamu tesisleri denetlendi.

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin...

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldı, bunlardan 95'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı. İl genelindeki turizm ve kamu tesisleri denetlendi.

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