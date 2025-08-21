DOLAR
Muğla'da batan 'Demirhan' teknesinde kayıp 2 çocuk kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde batan 'Demirhan' adlı teknede kaybolan 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarıldı; ekipler gece boyu arama yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:29
Muğla'nın Milas ilçesinde, içinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olayın Detayları

Ören'den Akbük'e giden "Demirhan" adlı fiber tekne, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 8 kişiden 6'sı kendi imkanlarıyla yüzerek kayalıklara ulaşmayı başardı ve buradan ekiplerce kurtarıldı.

Arama-kurtarma Çalışmaları

Bölgede, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA görevlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri de gece boyu arama çalışmalarına katıldı.

Yetkili Açıklaması

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını" söyledi. Vali Akbıyık, "Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda bulunan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.

