Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin evine cam şişeyle yanıcı madde atıldı; iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:23
Olayın Detayları

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki daireye gece saatlerinde yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkonda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık gazetecilere yaptığı açıklamada: "Başkanımızın anneannesi ve dedesine yönelik bir cam şişe içerisinde saat 22.10 civarında balkona yanıcı madde atılıyor. Meydana gelen yangın mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, olayı gerçekleştiren ve eşkalini tespit etmeye çalıştığımız iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyor. Gerek analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız."

Kaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç (15) polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine gelişleri güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelilerin görüntüleri, soruşturmada delil olarak değerlendiriliyor.

Muğla'da belediye başkanının ailesinin evine yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağda), beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras (solda) ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras (ortada) ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

