Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşku ile Kutlandı

Muğla'nın Turistik İlçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla görkemli törenler düzenlendi. Bodrum'daki kutlamalar, Belediye Meydanı'ndan başlayarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile sürdü. Etkinlikte, Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın bir konuşma yaparak denizciliğin önemine değindi.

Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi gibi kuruluşların işbirliği ile organize edilen etkinlikte, sahil güvenlik botları ve STS Bodrum Okul Gemisi eşliğinde deniz şehitleri için mavi sulara çelenk bırakıldı. Kutlama, su sporları gösterileri ve denizden tabak çıkartma gibi çeşitli etkinliklerle taçlandırıldı.

Fethiye'de Deniz Şehitlerine Saygı

Fethiye ilçesindeki kutlamalar Beşkaza Meydanı'nda yapıldı. Burada denizcilik sektörü temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri, Fethiye Limanı'ndan tekneyle denize açılarak şehitler anısına çelenk bıraktı. Fethiye Kaymakam Vekili Mesut Yakuta ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı.

Marmaris'te Bayrak Yarışmaları

Marmaris ilçesindeki kutlamalar Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat konuşmasında denizciliğin önemini vurguladı. Protokol üyeleri, deniz şehitleri için çiçek bıraktı. Ayrıca, Sahil Güvenlik TCSG-310 botu halkın ziyaretine açıldı. Yerel halk, akşam yapılan tekne yarışları ve yağlı direk yarışmasına yoğun ilgi gösterdi.

Datça'da Anma Törenleri

Datça'daki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan, Türk denizcilerine selam göndererek konuşma yaptı. Etkinliğin sonunda deniz şehitleri anısına çelenk bırakma işlemi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.