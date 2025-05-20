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Muğla'da Dünya Arı Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri, arı ve arı ürünleri tanıtımıyla birlikte kutlandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:31
Muğla'da Dünya Arı Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Muğla'da Dünya Arı Günü Coşkusu!

20 Mayıs Dünya Arı Günü, Muğla'da çeşitli aktivitelerle kutlandı. Etkinlikler, “Arıya Saygı, Geleceğe Umut” temasıyla gerçekleştirildi ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Hatıra Ormanı ve Kortej Yürüyüşü

Etkinlikler çerçevesinde, düzenleme mevkisindeki alanda bu yıl ilk kez “20 Mayıs Dünya Arı Günü Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Ayrıca, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünde davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü başladı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndan Menteşe Kent Meydanı'na kadar devam etti.

Performanslar ve Konuşmalar

Etkinlikte, anaokulu öğrencileri arı kostümleriyle sahne performansı sergiledi. Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, kentteki tarım ve turizm alanındaki önemli gelişmelere değinerek, çiftçilerin projelere yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden Destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıcıların desteklenmesi konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Özellikle, yangınların etkilediği arıcıların rehabilitasyonuna yönelik projeler yürütüldüğünü ifade etti. Aras, “Muğla, çam balı üretimiyle Türkiye ve dünyada çok önemli bir noktada” dedi.

Türkiye'nin Arıcılıkta Ki Yeri

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin arı varlığı ve bal üretimi açısından dünya ikincisi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin arılarının çeşitliliği ile ön plana çıktığını vurguladı.

Gösteriler ve Ödüller

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi. Ayrıca, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, çeşitli stantları gezerek arı ve arı ürünlerini inceledi, bal tadımı yaptı.

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri yapıldı.Ankara'da 2010 yılında "Altın Yağmur"...

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri yapıldı.Ankara'da 2010 yılında "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 15'incisi, "Arıya Saygı, Geleceğe Umut" özdeyişiyle Muğla'da gerçekleştirildi. Olgunlaşma Enstitüsü önünde davul zurna eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan Menteşe Kent Meydanı'na kadar devam etti. Burada anaokulu öğrencileri, arı kostümleriyle sahne performansı sergiledi.

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri yapıldı.Ankara'da 2010 yılında "Altın Yağmur"...

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri yapıldı.Ankara'da 2010 yılında "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 15'incisi, "Arıya Saygı, Geleceğe Umut" özdeyişiyle Muğla'da gerçekleştirildi. Olgunlaşma Enstitüsü önünde davul zurna eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan Menteşe Kent Meydanı'na kadar devam etti. Burada anaokulu öğrencileri, arı kostümleriyle sahne performansı sergiledi.

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