Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarması

Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçeleri açıklarında gerçekleşen operasyonda, 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, ayrıca 37 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlikten Açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine derhal bölgeye ekipler sevk edildi.

Kurtarılan Göçmenler

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilerek zor durumda bırakılan 3 can salındaki 38'i çocuk toplamda 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan Göçmenler

Marmaris'teki karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir bölgedeki göçmenlere dair bilgi alınmasının ardından, bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik botu, lastik bottaki 9'u çocuk, toplam 17 düzensiz göçmeni tespit edip durdurdu.

İşlemler ve Teslimat

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde can sallarındaki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37'si yakalandı.