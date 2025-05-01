Muğla'da En İyi Zeytinyağı Üreticileri Ödüllendirildi

Muğla'da, "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi. Bu prestijli etkinliğe, Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde 2019 yılında başlanmış olup, bu yıl 13 ilçeden 184 üretici firma ve marka yarışmaya katıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, ödül töreninde zeytin ve zeytinyağının sadece bir tarımsal ürün olmayıp, aynı zamanda bölgenin kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Baydar, Muğla'nın ülkenin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ilde yaklaşık 996 bin dekarlık alan üzerinde yılda ortalama 250 bin ton zeytin üretimi yapıldığını açıkladı. Ayrıca, il genelinde 258 zeytinyağı işleme ve dolum tesisi bulunduğunu ifade etti.

“Kalite ve ödül kavramları, öz güveni yüksek olanların yarışa girebildiği unsurlardır.” diyen Baydar, yarışmanın yalnızca kalite artışına değil, aynı zamanda 52 yeni markanın doğmasına da imkan sağladığını belirtti. Bu yıl yarışmaya sunulan 184 numunenin, etkinliğin güvenilirliğinin ve şeffaflığının en büyük kanıtı olduğunu vurguladı ve kırsal kalkınma projeleri kapsamında zeytincilik alanındaki yatırımlara 30 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise birlik ve beraberliğin Muğla’yı her alanda ileri taşıyan bir iklim oluşturduğunu belirterek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne vizyoner yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

Törende, MİTSO Başkanı Reşit Özer, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen de konuşma yaparak zeytinciliğin bölge ekonomisindeki önemine değindiler.

Etkinlik, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisiyle devam etti. Programın sonunda, altın, gümüş, bronz ve premium kategorilerinde kalite ödüllerini kazanan üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca, program sonunda yapılan çekiliş ile üreticilere çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

Muğla'da "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 6. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019'da başlatılan yarışmaya, 13 ilçeden 184 üretici firma ve marka katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergi ve stantları gezdi.

Muğla'da "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 6. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019'da başlatılan yarışmaya, 13 ilçeden 184 üretici firma ve marka katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergi ve stantları gezdi.