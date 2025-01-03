Muğla'da Eşini Öldüren Sanık Davası Başladı

Muğla'da Eşini Öldüren Sanık Yargılanıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'yi öldüren Vedat G. yargı sürecine başladı. Duruşma, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve sanığın avukatı ile tutuklu sanık salonda hazır bulundu.

Sanık Vedat G., cinayeti aktardığına göre aldatıldığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ayrıca, çocuklarına DNA testi yapılmasını istedi. Şunları ifade etti: "Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarım ve ailem tehdit ediliyor. Cezam neyse çekmeye razıyım."

Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olayın Detayları

Olay, 28 Mart 2024 tarihinde Terzialiler Mahallesi'nde gerçekleşti. Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine, sanık eşi Neşe G.'ye ateş açarak olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Vedat G., elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alındı.

Sonraki gün, 29 Mart 2024'te hakim karşısına çıkan Vedat G., mahkemece tutuklandı. Hakkında, "eşini kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.