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Muğla'da Evde Uyuşturucu Madde Üretimi: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde evde uyuşturucu yetiştiren iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:29
Muğla'da Evde Uyuşturucu Madde Üretimi: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda evde uyuşturucu madde yetiştiren iki şüpheli gözaltına alındı.

İskele Mahallesi'nde M.A.Ç'ye ait evde Hint keneviri yetiştirildiği yönünde alınan ihbar üzerine, jandarma ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında, 19 kök kenevir bitkisi, 62 gram skunk esrar, 21 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve 36 esrar sarma kağıdı ele geçirildi. Ev sahibi M.A.Ç. gözaltına alındı.

Ekipler, operasyona devam ederek Hızırşah Mahallesi'nde S.T'ye ait bir eve daha baskın düzenledi. Burada da evde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilirken, çok miktarda uyuşturucu ve kök kenevir bitkisi, sıvı gübre ve 3 parça iklimlendirme malzemesi bulundu. Bu şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2...

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile malzemeler ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2...

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu madde yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile malzemeler ele geçirildi.

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