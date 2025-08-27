DOLAR
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski komiser sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski komiser E.C, sahte kimlikle Menteşoğlu Mahallesi'nde yakalandı; üzerinde döviz ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:29
Fethiye'de operasyon: Sahte kimlik ve döviz ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C, sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Menteşoğlu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu sahte kimlikle tespit edilen E.C'nin üzerinde çok miktarda döviz ele geçirildi.

Ele geçirilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

