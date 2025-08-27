Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski komiser sahte kimlikle yakalandı
Fethiye'de operasyon: Sahte kimlik ve döviz ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C, sahte kimlikle yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Menteşoğlu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu sahte kimlikle tespit edilen E.C'nin üzerinde çok miktarda döviz ele geçirildi.
Ele geçirilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.