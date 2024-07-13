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Muğla'da freni patlayan tur midibüsü faciası: 1 Ölü, 32 Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, freninin patladığı belirtilen tur midibüsü park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada, 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 13:45
Muğla'da freni patlayan tur midibüsü faciası: 1 Ölü, 32 Yaralı

Kaza, Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yaşandı. Yerli turistleri taşıyan Mehmet D. yönetimindeki 20 AIV 199 plakalı midibüs, frenlerinin patlaması sonucunda önce 3 park halindeki araca çarptı, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. 

Araç içinde sıkışan yaralılardan 4’ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Maalesef midibüsün altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğunun yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananların durumu oldukça ciddi. Toplamda 32 kişi yaralanırken, bunlardan 4’ünün durumu ağır olarak kaydedildi. 

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