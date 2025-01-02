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Muğla'da İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçakla cinayet işleyen zanlı, adli işlemler sonucu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:15
Muğla'da İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Bıçaklı Cinayet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Olay, Foça Mahallesi'nde bir fırın içinde meydana geldi. Bir çalışan, aynı odada kaldığı 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai'yi bıçaklanarak öldürülmüş bir halde buldu.

Bu gelişmenin ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Cinayet sırasında kullanılan bıçağı odada bulan ekipler, cinayet zanlısının S.S. (24) olduğunu belirledi. S.S., maktul ile aynı iş yerinde çalışan ve odada kalan bir kişi olarak tespit edildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Mirzai'nin cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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