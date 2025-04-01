Muğla'da İşçi Konteynerlerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Yangın Olayı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Menekşe Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde, işçilerin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda yaralanan olmadığı bildirildi, ancak olayın nedenine dair soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.