Muğla'da Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda

Muğla'da Orman Yangınları İçin Devriye Görevleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla yangın riski bulunan alanlarda devriye faaliyetlerini artırdı. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve rüzgarın etkili olması sebebiyle, jandarma ve komando ekipleri ormanlık arazilerde sürekli olarak görev yapmaktadır.

Ekipler, orman yangınları ile mücadele etmek ve halkın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla muhtarlar ve vatandaşlarla sürekli iletişim halindedir. Ayrıca, ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması konusunda da halkı bilgilendirerek olası yangın risklerinin önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Tedbirler ve Teknolojik Destek

Yangına karşı hassas bölgelerde ise toplamda 440 personel ile tedbirler alınmakta ve belirlenen alanlarda kontroller gerçekleştirilmektedir. Ekipler, devriyelerinde dron ve İHA kullanarak vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlılığını artırma çalışmalarını da yürütmektedir.

Jandarma, atılan havai fişekler ve dilek fenerlerinin yangın riskine dikkat çekerek, bu konuda iş yerlerini uyarmakta. Çiftçilere de dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunulmakta, zira arıcılara kovanları tütsülerken dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır.

Özellikle ormanlık ve mesire alanlarının bulunduğu yerler üzerinde sıkı kontrol gerçekleştirirken, bölgeye gelen araçları sorgulamakta ve ormana girişleri sınırlamaktadır. Ula Göleti çevresinde devriye görevine ise Anadolu Ajansı tarafından da takip edilmektedir.

Muğla'da jandarma ve komando ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor. Ula Göleti etrafında yürütülen devriye görevine jandarma komandoların yanı sıra, asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldı. Devriye faaliyetinde ekiplere asayiş köpeği “Alfa” ve iz takip köpeği “Destan” da eşlik etti.

Muğla'da jandarma ve komando ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor. Ula Göleti etrafında yürütülen devriye görevine jandarma komandoların yanı sıra, asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldı. Devriye faaliyetinde ekiplere asayiş köpeği “Alfa” ve iz takip köpeği “Destan” da eşlik etti.