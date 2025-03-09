Muğla'da Kaçak Otel Yapımına Yıkım Talimatı

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Marmaris'teki kaçak otelin yıkılması için belediyelere talimat verdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:14
Muğla'da Kaçak Otel Yapımına Yıkım Talimatı

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmalara karşı net bir adım attı. Milli Park sınırlarında yer alan ve mühürlenmesine rağmen inşaatına devam edilen otel tadilatı için Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyelerine yıkım talimatı gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022 yılında Marmaris Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 19 Kasım 2024'te mahkeme, inşaat ruhsatlarını iptal etti.

Mahkeme kararının ardından, Marmaris Belediyesi, davaya konu olan tadilat ruhsatlarını da 9 Aralık 2024 tarihinde iptal etti. Böylece inşaat ruhsatsız duruma düşen projeler, 11 Aralık 2024'te belediye ekiplerince mühürlendi.

Muğla Valiliği'ne, 27 Ocak 2025'te 3.600 kişinin imzasıyla yapılan şikayette, inşaatın devam ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca, ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu da dilekçede vurgulandı. Bu durum, 4 Şubat 2025'te Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne aktarıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, 27 Şubat 2025'te Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi. Uyarıda, hukuka aykırı inşa faaliyetinin durdurulması istendi.

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddelerine göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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