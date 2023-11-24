Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan kanlı olayda, 16 yaşındaki D.D., tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Annesinin boğazını kesen ve vücuduna defalarca bıçak saplayan katil zanlısı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan 12 yaşındaki kardeş ise büyük bir şok yaşadı.

Olay Nasıl Meydana Geldi?

Olay, dün akşam saatlerinde Bodrum’un Umurça Mahallesi’nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla birlikte evine gelen 16 yaşındaki D.D., annesi Figen Bezmez (47) ile karşılaştı. Kapıyı kilitleyerek annesiyle tartışmaya başlayan D.D., eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan Figen Bezmez, evden çıkarak yardım istedi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Figen Bezmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. D.D. ise polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı.





Anne ve Oğlu Arasında Neden Tartışma Çıktı?

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, anne ve oğlu arasında neden tartışma çıktığını araştırıyor. Edinilen bilgilere göre, Figen Bezmez, iki çocuğuyla birlikte otelde kalıyordu. D.D. ise arkadaşlarıyla birlikte evde yaşıyordu. Figen Bezmez’in, oğlunun yaşadığı eve gelmesi ve arkadaşını görmesi, tartışmanın çıkmasına neden oldu. D.D.'nin, annesine karşı psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Olayın Tanığı Küçük Kardeş Gözyaşlarına Boğuldu

Olay sırasında evde bulunan 12 yaşındaki küçük kardeş ise büyük bir travma yaşadı. Annesinin öldürüldüğünü gören küçük çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen akrabaları, küçük çocuğu teselli etmeye çalıştı. Küçük çocuğun, psikolojik destek alması için gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

Muğla’da anne cinayeti nerede işlendi?

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Umurça Mahallesi’nde işlendi.

Muğla’da anne cinayetinin faili kimdir?

16 yaşındaki D.D. isimli çocuktur.

Muğla’da anne cinayetinin sebebi nedir?

Anne ve oğlu arasında çıkan tartışmadır.

Muğla’da anne cinayetinin kurbanı kaç yaşındaydı?

47 yaşındaydı.

Muğla’da anne cinayetinin kurbanının adı nedir?

Figen Bezmez’dir.