Muğla'da Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Genç adamın, motosikletiyle Köyceğiz ilçesine doğru seyehat ettiği öğrenildi.

Mustafa Berkay Çırak'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Çırak'ın telefonundan en son sinyalin alındığı Elmalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda, Çırak'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.