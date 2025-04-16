DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,55 0,07%
ALTIN
4.107,89 -0,38%
BITCOIN
3.207.792,52 0,22%

Muğla'da Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olan Mustafa Berkay Çırak ormanlık alanda ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 19:49
Muğla'da Kayıp Genç Ormanda Ölü Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Genç adamın, motosikletiyle Köyceğiz ilçesine doğru seyehat ettiği öğrenildi.

Mustafa Berkay Çırak'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Çırak'ın telefonundan en son sinyalin alındığı Elmalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda, Çırak'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da Bayram Namazı Sonrası İzdiham: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 22 Kişi Yaralandı
2
22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!
3
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!
4
UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi: İdam Cezası Talebi
5
Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahir Polat'ın Sağlık Durumu ve Yolsuzluk Soruşturması Açıklamaları
7
Ardahan'da 3 Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?