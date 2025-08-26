DOLAR
Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Yangın Nöbetinde

Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri, orman yangını riskine karşı sahada devriye yapıyor ve şüpheli durumları bildiriyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:28
Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı sahada düzenli olarak devriye faaliyetleri yürütüyor.

Şüpheli durumlar ve riskli davranışlar anında Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildiriliyor, ekipler hızlı müdahale için teyakkuz halinde.

Temsilciden Önemli Uyarı

İl Temsilcisi Barış Muştu, yangın çıkmadan önce önlem almanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gönüllülerin Muğla'nın dört bir yanında devriyede olduğunu bildirdi.

Ekipler, yerel kurumlarla koordineli çalışarak afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

Halktan Beklenen Tedbirler

Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112 acil hattına bildirilmesi çağrısında bulunuyor.

