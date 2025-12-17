DOLAR
Muğla'da Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım-onarım, ağaç budama ve bank yerleştirme çalışmalarını 13 ilçede aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:57
Muğla'da Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Sürüyor

Muğla'da Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım-onarım ve ağaç bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda temizlik ve bakım faaliyetleri yürütülürken, vatandaşların ziyaretlerini konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla ihtiyaç ve talepler doğrultusunda belirlenen alanlara banklar yerleştirildi.

Yapılan çalışmalar

Mezarlıkların daha düzenli ve erişilebilir olması için mezarlıklarda bulunan ağaçlar budanıyor ve yabani otlarla mücadele için düzenli ilaçlama uygulanıyor. Ekipler, kabir ziyaretleri ve cenaze törenleri sırasında vatandaşların dinlenebilmesi amacıyla mezarlıklara banklar yerleştirdi. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilave bankların temini de sağlandı.

Başkanın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Mezarlıklarımız, toplumumuz için büyük bir manevi değere sahiptir. Hemşehrilerimizin kabir ziyaretlerini huzurlu, düzenli ve temiz bir ortamda yapabilmesi için 13 ilçemizdeki mezarlıklarda düzenli bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Ata yadigârı mezarlıklarımıza sahip çıkmak, onları düzenli ve bakımlı tutmak bizim görevimizdir. Muğla’mızın her köşesinde hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda olduğu gibi mezarlık hizmetlerinde de özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

