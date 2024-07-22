Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'da Mortal Motosiklet Kazası

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda bir hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Bilgiler

Olay, Onur Obut tarafından kullanılan 01 ATM 970 plakalı motosiklet ile Tatiana Rusozolina tarafından idare edilen 4898 AM 55 plakalı motosikletin Söke-Milas karayolu üzerindeki Sarıçay mevkisinde çarpışması ile meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Onur Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemeler ve Sonrası

Rusozolina'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.