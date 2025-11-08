Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı

Kampanyaya vatandaştan yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağış kampanyası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatıldı. İl genelinden gelen destekle kampanya kapsamında 5 bin 200 yeni kitap toplandı.

Vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan kitaplar, Belediye kaynaklarına göre Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinde, ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek ve okuyucularla buluşturulacak.

Kitaplarını kampanyaya bağışlamak isteyenler, bağışlarını Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezine teslim edebiliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyanın amacının kültür ve sanat kenti Muğla’da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek olduğunu belirtti. Başkan Aras, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aras, kitap okumanın dijital çağda da önemini koruduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim" sözünü hatırlattı ve şunları söyledi: "Kitap, insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşıdır. Muğla’da kurduğumuz kütüphanelerle bilgiye erişimi artırırken, ‘Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor’ kampanyasıyla kitap koleksiyonumuzu büyütüyor; mahallelere, muhtarlıklara destek sağlıyoruz. Okuduğumuz kitapları paylaşarak daha fazla kişinin bilgiye ulaşmasını hedefliyoruz. Çünkü bir insanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum".

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “MUĞLA OKUYOR, MUĞLA PAYLAŞIYOR” KİTAP BAĞIŞ KAMPANYASI İLE 5 BİN 200 KİTAP TOPLADI.