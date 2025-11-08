Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı

Muğla Büyükşehir'in 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kitap kampanyası 23 Nisan'dan bu yana 5 bin 200 kitap topladı; bağışlar kütüphaneler ve okullarda değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:00
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı

Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı

Kampanyaya vatandaştan yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağış kampanyası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlatıldı. İl genelinden gelen destekle kampanya kapsamında 5 bin 200 yeni kitap toplandı.

Vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan kitaplar, Belediye kaynaklarına göre Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinde, ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek ve okuyucularla buluşturulacak.

Kitaplarını kampanyaya bağışlamak isteyenler, bağışlarını Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezine teslim edebiliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyanın amacının kültür ve sanat kenti Muğla’da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek olduğunu belirtti. Başkan Aras, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aras, kitap okumanın dijital çağda da önemini koruduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim" sözünü hatırlattı ve şunları söyledi: "Kitap, insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşıdır. Muğla’da kurduğumuz kütüphanelerle bilgiye erişimi artırırken, ‘Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor’ kampanyasıyla kitap koleksiyonumuzu büyütüyor; mahallelere, muhtarlıklara destek sağlıyoruz. Okuduğumuz kitapları paylaşarak daha fazla kişinin bilgiye ulaşmasını hedefliyoruz. Çünkü bir insanın sahip olabileceği en büyük servet okuduğu kitaplardır. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyor, bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum".

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “MUĞLA OKUYOR, MUĞLA PAYLAŞIYOR” KİTAP BAĞIŞ KAMPANYASI İLE 5 BİN 200...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “MUĞLA OKUYOR, MUĞLA PAYLAŞIYOR” KİTAP BAĞIŞ KAMPANYASI İLE 5 BİN 200 KİTAP TOPLADI.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “MUĞLA OKUYOR, MUĞLA PAYLAŞIYOR” KİTAP BAĞIŞ KAMPANYASI İLE 5 BİN 200...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü
2
Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol
3
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
4
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı
5
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İnegöl'de 77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı
7
Bodrum'da belediye otobüsünde 'valiz fazla' iddiası: 6 öğrenci araca alınmadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00