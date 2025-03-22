Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, acil müdahale ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Alanın tehlikesiz duruma getirilmesi için Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından arazözler ve uzman işçiler hızla bölgeye sevk edildi. Müdahaleye geçen ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasına izin vermeden yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının çıkış sebebi hakkında yapılan araştırmalar sürmekte.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.