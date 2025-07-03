DOLAR
39,82 -0,1%
EURO
46,82 0,64%
ALTIN
4.258,76 0,83%
BITCOIN
4.375.765,05 -0,6%

Muğla'da Orman Yangını: Kontrol Altına Alma Mücadelesi Devam Ediyor

Muğla Menteşe'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:53
Muğla'da Orman Yangını: Kontrol Altına Alma Mücadelesi Devam Ediyor

Muğla'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, bölgenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, ekipler yangına müdahale etmek için seferber oldu.

Hava ve Karadan Müdahale

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınması için mücadele eden ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Muğla'da yangınla mücadele eden tüm timlere destek veren yerel halk, durumu endişeyle izliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kemal Sunal, Vefatının 25. Yılında Anıldı
2
Kayseri'de Köpeğine Otomobil Çektiren Kişiye Cezai İşlem
3
Silivri'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
4
Kilis Çalık Camisi Yarın Yeniden İbadete Açılıyor
5
Kocaeli'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Amasya'da Kuru Soğan Hasadı Başladı!
7
Silivri'de Orman Yangını: Yangın Söndürme Ekipleri Seferber Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!