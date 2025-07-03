Muğla'da Orman Yangını: Kontrol Altına Alma Mücadelesi Devam Ediyor

Muğla'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, bölgenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, ekipler yangına müdahale etmek için seferber oldu.

Hava ve Karadan Müdahale

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınması için mücadele eden ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Muğla'da yangınla mücadele eden tüm timlere destek veren yerel halk, durumu endişeyle izliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.