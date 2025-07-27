Muğla'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Yangın Alarmı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Fadıl Mahallesi'nde orman yangını patlak verdi. Yaklaşık olarak öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

İhbar ve Müdahale

Yangın haberinin alınması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına alma çalışmalarına başladılar.

Durumun Ciddiyeti

Yangının büyümesini önlemek için tüm önlemler alınırken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde alevlerin kontrol altına alınması bekleniyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.