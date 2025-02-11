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Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:46
Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Muğla'daki Sahte İçki Operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki ve kaçakçılık operasyonu, güvenlik güçlerinin büyük bir başarısı olarak kayıtlara geçti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Akyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.C'nin evinde kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Ele Geçirilen Kaçak Ürünler

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda oldukça dikkat çekici ürünler ele geçirildi. Toplamda:

  • 400 litre el yapımı şarap,
  • 70 litre el yapımı rakı,
  • 30 litre bandrolsüz viski,
  • 20 litre bandrolsüz votka,
  • 35 litre el yapımı likör,
  • 55 litre etil alkol,
  • 70 litre şarap mayası,
  • 26 Anason yağı,
  • 4 içki yapımında kullanılan düzenek,
  • Bir av tüfeği,
  • Bir havalı tüfek,
  • 70 av tüfeği fişeği,
  • İki tarihi eser niteliği bulunan haç

Gözaltı ve Süreç

Yapılan bu operasyon sonucunda A.C, gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecektir.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. İl...

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 400 litre el yapımı şarap, 70 litre el yapımı rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre el yapımı likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 Anason yağı, 4 içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 av tüfeği fişeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan haç ele geçirildi.

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