Muğla'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Muğla'da Feci Kaza: 9 Yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde, servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Çörüş Mahallesi'nde meydana geldi.

Ümit Kaya'nın kullandığı 48 J 2207 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda, hem otomobil hem de minibüs sürücüleri, minibüs içinde bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.