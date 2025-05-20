Muğla'da Silahlı Cinayet: 3 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Silahlı Cinayet Şoku: 3 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen silahlı cinayet olayında, İbrahim Solak'ın (23) evinde cesedi bulundu. Salı günü Esenköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yatan Solak'ın durumu, komşuları tarafından jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan incelemede, Solak'ın başına mermi isabet ettiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Manisa'da gözaltına alındı. Bu kişilerin Sefer K., Rabia G., Murat K. ve Yağmur A. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Durumu

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Sefer K., Rabia G. ve Murat K. hakimlik tarafından tutuklandı. Yağmur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.