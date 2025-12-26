Muğla'da Soğuk Hava Dalgası: Termometreler -1°C'yi Gösterdi

Muğla'da Termometreler -1°C'yi Gösterdi

Meteoroloji uyarısı sonrası soğuk hava dalgası etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, 26 Aralık 2025 itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi Muğla'yı etkisi altına aldı. Kentte sabahın ilk saatlerinde araç termometreleri -1 dereceyi gösterdi ve halk dondurucu bir sabaha uyandı.

Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde, sabah erken saatlerde araç camlarında ve yol kenarlarında yer yer kırağı oluştuğu gözlendi. Vatandaşlar araçlarını çalıştırırken soğuk koşullarla karşılaştı.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini belirterek özellikle gece ve sabah saatlerindeki gizli buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca tarımsal alanlarda çalışan üreticilere zirai don tehlikesine karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.

Meteorolojik verilere göre söz konusu soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor; yetkililer vatandaşları gelişmeleri takip etmeye davet etti.

