Muğla'da Tarihi Kentler Birliği Toplantısı ve Kültürel Miras Sunumları

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Muğla'da Gerçekleşecek

Tarihi Kentler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Marmaris'te yapılacak. Toplantıya, 300 belediye başkanı ve 500 belediye meclis üyesinin katılması bekleniyor.

Önemli Konuşmalar Yapılacak

Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini tartışmak üzere Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmalar yapacak.

Sunumlar ve Program Detayları

Toplantının ardından, 'Tarihi Değerleri Yaşatmak Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik' temalı sunumlar gerçekleştirilecek. Bu sunumlar, Birlik üyesi şehirlerdeki tarihi yapılar ve kültürel miras çalışmaları hakkında detaylı bilgi verecek.

Muğla'nın Tarihi Mekanları Ziyaret Edilecek

Etkinlik programı, Muğla'nın öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek. Toplantının amacı, tarihi mirasın korunması ve yerel yönetimlerin bu konudaki işbirliğini güçlendirmek.

Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Misafir Edilecek

Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kültür ve tarih kenti Muğla'da Birlik’in değerli üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ayrıca, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Muğla'da farklı coğrafyalardan gelen belediye başkanlarını misafir edeceklerini belirtti.

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