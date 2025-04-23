Muğla'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Çaykenarı Mahallesi'nde meydana gelen bir yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. İlk belirlemelere göre, yangının temizlik ateşinden çıktığı düşünülüyor.

Olayın ardından, yangını kontrol altına almak için Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hızla sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangından etkilenen alanın yaklaşık 4 hektar olduğu belirtiliyor. Bu üzücü olay, tarım ve orman arazilerinin korunması konusundaki dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.