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Muğla'da Tekneden Denize Düşen Kişi için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen 62 yaşındaki Enver Gencel için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:50
Muğla'da Tekneden Denize Düşen Kişi için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Arama Çalışmaları Start Aldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Enver Gencel (62) isimli bir kişi, Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı sırada tekneden denize düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

İhbarın ardından hızlı bir şekilde bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gencel'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması...

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması...

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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