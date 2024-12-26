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Muğla'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen M.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:51
Muğla'da Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Terör Propagandası Şüphesi

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen M.Y. tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından, M.Y.'nin sosyal medya hesabında terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine başlatıldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

M.Y., Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, sosyal medyada terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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