Muğla'da tomruk yüklü TIR’daki lastik yangını kısa sürede söndürüldü

Muğla'da tomruk yüklü TIR’da yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla çevre yolu

Muğla çevre yolunda seyir halinde olan tomruk yüklü bir TIR’da, dorse lastiklerinden başlayan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 45 YB 9496 dorse plakalı TIR’ın dorse lastiklerinden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracını dorse kısmından ayırarak uzaklaştı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Bildirinin ardından bölgeye polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın istikametine seyir halinde olan tomruk yüklü TIR’ın dorsesinde başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede tomruklara ve çevreye yayılmadan söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik kısa süreli olarak tek şeritten verildi; yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol normale döndü.

