Muğla'da Trafik Tartışmasında Darp: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Trafikte Darp Olayı: 4 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, trafikteki hatalı sollama nedeniyle tartıştıkları iki kişiyi darp eden dört şüpheli tutuklandı. Olay, seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında başlayan tartışma ile patlak verdi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Yatağan'da seyreden araçların sürücüleri arasında hatalı sollama yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte durdurdukları araçtan inen S.G, D.Ö, T.G. ve B.Ö., diğer araçtaki D.A.K. ve H.K.'ye fiziksel müdahalede bulundu. Şüphelilerin, iki kişiye sert cisimle vurduğu da iddia edildi.

Yardım Çağrısı ve Gözaltılar

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.A.K. ile H.K.'nin vücutlarında darp izleri ve burun kırığı tespit edildi.

Olayın araştırılmasının ardından, jandarma ekipleri olaya karışan dört zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.